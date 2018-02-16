РИАМО - 16 фев. Мастер-классы по пяти направлениям проведут для участников школы студенческой весны «Территория ярких» в главном корпусе Российского государственного университета туризма и сервиса 20 февраля, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Двадцатого февраля 2018 года в 10:00 в главном корпусе Российского государственного университета туризма и сервиса пройдет школа студенческой весны «Территория Ярких». В рамках школы для будущих участников Российской студенческой весны в Московской области проведут мастер-классы по пяти направлениям фестиваля: музыкальное; танцевальное; театральное; журналистика; организация мероприятий», - говорится в сообщении.

В роли экспертов выступят: Татьяна Малахова - режиссер-хореограф и художественный руководитель Школы-студии Театра танца «Малахит»; Александр Коган - победитель телепроекта «Большие танцы» на телеканале Россия 1; Анна Гранатюк – режиссер массовых праздничных мероприятия Москвы.

«Но это далеко не все эксперты. В этом году мы нам удалось собрать лучших из лучших специалистов. О том, кто они – вы сможете прочитать в наших официальных аккаунтах в социальных сетях: «ВКонтакте» - vk.com/studvesnamo; Instagram – Studvesnamo», - уточняется в сообщении.

С 1992 года на территории РФ проводится Российская студенческая весна — единственная в России программа поддержки и развития самодеятельного студенческого творчества. Ежегодно в рамках программы принимают участие более 1,5 миллионов студентов, представляющих свыше 700 университетов и колледжей со всех уголков страны.