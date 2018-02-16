РИАМО - 16 фев. В деревне Родионовка в Серпуховском районе Подмосковья установили карантин по бешенству животных, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Родионовка сельского поселения Васильевское Серпуховского района», - говорится в тексте документа.

Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается от северной границы деревни Иваньково на запад вдоль границы Серпуховского района до восточной границы деревни Новинки-Бегичево, далее до западной границы села Липицы и далее на запад вдоль границы Серпуховского района и до северной границы деревни Иваньково.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.