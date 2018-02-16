РИАМО - 16 фев. Пожарные потушили крупное возгорание в офисном строении в подмосковном городском округе Химки, площадь пожара достигала 2 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В пятницу в 08:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Химки, Вашутинское шоссе, дом 24Б. Офисное строение, трехэтажное, метало-каркасное, кровля металлическая двухскатная, размер здания 150 на 50 квадратных метров.

«К месту происшествия направлена оперативная группа Химкинского пожарно-спасательного гарнизона. Для забора проб воздуха на определение ПДК к месту пожара направлена дежурная смена ПСО-26. В 09:17 - локализация пожара на площади 2 тысяч квадратных метров. В 10:20 - ликвидация открытого горения. В 16:10 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 65 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 47 человек и 13 единиц техники.