РИАМО - 16 фев. Водителей в Москве попросили быть осторожнее из-за надвигающегося снегопада, из-за которого на дорогах может возникнуть гололед, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В настоящее время в городе начался снегопад. На дорогах возможна гололедица и налипание снега.

«В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта столичной Госавтоинспекцией будут предприняты все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам и контролю за состоянием дорожного покрытия, особенно на опасных участках дорог (спусках, подъемах, мостах, путепроводах)», - говорится в сообщении.

Учитывая складывающиеся погодные условия Госавтоинспекция Москвы обратилась ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.