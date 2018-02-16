РИАМО - 16 фев. Ежедневно 700 пригородных электричек Москвы и Подмосковья сопровождают порядка 200 сотрудников транспортной полиции, сообщил глава управления на транспорте МВД России по ЦФО, генерал-майор полиции Олег Калинкин.

«Сотрудники транспортной полиции ежедневно сопровождают порядка 700 электропоездов. Задействовано порядка 200 сотрудников транспортной полиции. Это патрули, которые направлены на профилактику», - сказал на телеканале «Москва 24» Калинкин.

Он отметил, что сотрудники транспортной полиции устраняют не только правонарушения в электричках, но в их обязанности, также входит выявление зацеперов.

«Если брать статистику прошлого года, то были выявлены 258 зацеперов. Сравнивая с предыдущими годами, конечно, поменьше чуть-чуть», - сказал Калинкин.

Он добавил, что в прошлом году пострадали 18 зацеперов, из них 14 несовершеннолетних. Четыре человека погибли, двое из них – подростки.