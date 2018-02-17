РИАМО - 17 фев. В музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» в субботу откроется выставка работ Бориса Кустодиева «Венец земного цвета», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Предстоящая выставка приурочена к 140-летию со дня рождения Кустодиева – мастера, чье имя неразрывно связанно с традициями русской культуры, и открывает целый ряд мероприятий, посвященных его юбилею. На выставке будет представлено более 60 полотен великого русского художника из 13 российских музеев и частных коллекций.

«Выставка Бориса Кустодиева – очередной крупный межмузейный проект в МВК «Новый Иерусалим» и новый важный шаг в развитии культурного взаимодействия регионов. На этот раз в Истру привезут работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Владимира и других городов нашей страны. Уверена, что представленная экспозиция этого поистине народного художника станет настоящим подаркам жителям и гостям Истры, всего Подмосковья», - отметила министр культуры региона Оксана Косарева.

«Новый Иерусалим» уже имеет довольно богатый опыт проведения межмузейных проектов. В его стенах, начиная с 2016 года, экспонировались работы Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, а в декабре 2017 года здесь была открыта совместная с ГМИИ имени Пушкина выставка «Пабло Пикассо. Художник и книга».

Увидеть работы Бориса Кустодиева в музее «Новый Иерусалим» в рамках выставочного проекта можно будет до 22 апреля.