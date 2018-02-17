РИАМО - 17 фев. Джазовый концерт солистов Московской областной филармонии состоится в Доме ученых подмосковной Черноголовки в субботу, в программе «Симфоджаз братьев Ивановых» прозвучат популярные джазовые композиции и произведения Андрея и Михаила Ивановых, сообщается на сайте филармонии.

«17 февраля в 19:00 в Доме ученых НЦЧ РАН (город Черноголовка) выступят солисты Московской областной филармонии: заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы (контрабас, фортепиано), Полина Орбах (вокал), Денис Швытов (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные). В программе «Симфоджаз братьев Ивановых» зрители услышат популярные джазовые композиции зарубежных авторов, а также произведения Андрея и Михаила Ивановых», - отмечается в сообщении.

Братья Андрей и Михаил Ивановы – одни из самых известных джазменов, заслуженные артисты России, лауреаты премии правительства Москвы в области литературы и искусства, лауреаты премии правительства РФ в области культуры. Музыканты выступали на престижных фестивалях: North Sea Jazz Festival (Нидерланды), Montreal Jazz Festival (Канада), Montreux Jazz Festival (Швейцария), Belga Jazz Festival (Бельгия).

В программе принимает участие Полина Орбах – одна из самых ярких и разноплановых джазовых певиц. Певица неоднократно участвовала в фестивале Crescendo Дениса Мацуева, в программе «Романтика романса», в фестивале Vivarte Бориса Андрианова, в абонементе Московской филармонии «Симфоджаз братьев Ивановых» и в других проектах.