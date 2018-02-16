РИАМО - 16 фев. В Рузском городском округе в Подмосковье 12 марта состоятся публичные слушания по проекту рекультивации закрытого около года назад полигона твердых бытовых отходов «Аннино», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Как сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов, в 2017 году завершился первый этап по разработке проектно-сметной документации по рекультивации полигона, в ходе которого провели инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, гидрогеологическое моделирование.

«В полном объеме проект, прошедший экспертизу, будет готов к июлю 2018 года. Уже на 12 марта у нас назначены публичные слушания по проекту в ДК «Руза», - сказал Тарханов, выступая с отчетом о деятельности администрации округа в 2017 году.

Прием отходов на полигон ТБО «Аннино», который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы четвертого-пятого класса опасности со всей территории Рузского округа и частично с территорий городских округов Звенигород и Истра. После закрытия полигона отходы из Рузского округа вывозят в Волоколамский район.