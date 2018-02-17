РИАМО - 17 фев. Соревнования по гиревому спорту, эстафеты, бой подушками на бревнах, а также чайный фестиваль ждут гостей зимнего культурно-спортивного праздника, посвященного Дню защитника Отечества, мероприятие состоится в субботу в Центре профессиональной подготовки ГИБДД в подмосковной Рузе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«17 февраля в Центре профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД России по Московской области (Руза) пройдет зимний культурно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии примут участие команды полков ДПС ГИБДД, полка полиции ГУ МВД, Центра профессиональной подготовки (город Видное-2), территориальных органов МВД России на районном уровне – сотрудники и работники органов внутренних дел, федеральные государственные служащие и члены их семей», - отмечается в сообщении.

В программе праздника фестиваль чайных столов, соревнования по гиревому спорту, эстафеты «Кто быстрее на метле» и «Тачка», соревнования по перетягиванию каната, семейная эстафета, бой подушками на бревнах и метание метлы на дальность. Участники и гости праздника смогут принять участие во взятии крепости, посетить снежный тир и попробовать взобраться на ледяной столб с подарками.

На празднике выступят творческие коллективы подразделений ГУ МВД и артисты эстрады, состоится катание на квадроциклах и снегоходах, показ мультипликационных фильмов. Также гостей ждут выставки техники – ГИБДД, эспертно-криминалистической и медицинской служб.

По окончании праздника наградят победителей соревнований и сожжение чучела Масленицы. Праздник начнется в 10:00 в городском поселении Старотеряево Рузского округа.