РИАМО - 17 фев. Лучшие музейные практики и современные формы работы с посетителями обсудят на первом межрегиональном форуме «Идем в музей», который состоится в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Жители и гости Московской области стали больше интересоваться историей и культурой Подмосковья: в 2013 году государственные и муниципальные музеи региона посетили 2,5 миллиона человек, а в 2017 – 3,9 миллиона. Рост составил более 60%.

«В МВК «Новый Иерусалим» 17 февраля состоится первый межрегиональный музейный форум «Идем в музей», на котором обсудят лучшие музейные практики и современные формы работы с посетителями», - говорится в сообщении.

В программе форума выступления министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Олега Рожнова, заместителя директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Бакановой, директора государственного музея-усадьбы «Архангельское» Вадима Задорожного, директора Егорьевского историко-художественного музея Натальи Артемовой.

Участники форума примут участие в открытии выставки работ Бориса Кустодиева «Венец земного цвета», которая представит более 60 полотен великого русского художника из 13 российских музеев и частных коллекций.

«Место проведения: Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» (город Истра. улица Ново-Иерусалимская набережная, дом 1). Время проведения: 17 февраля, 10:00 – 16:00», - уточняется в сообщении.