РИАМО - 17 фев. Этап агитации за кандидатов начался в субботу в рамках предвыборной кампании на выборах президента России, которые состоятся 18 марта.

Агитация разрешена на телевидении, в печати и интернет-изданиях, ее можно проводить до 16 марта. 17 марта наступит так называемый день тишины, когда предвыборная агитация запрещена.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Ранее Центризбирком РФ представил утвержденный для президентских выборов бюллетень. В бюллетене будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвижение); Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).

Все вопросы, связанные с выборами, можно задать по телефону горячей линии, организованной ЦИК РФ: 8-800-707-2018.