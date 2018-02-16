РИАМО - 16 фев. Прием заявок на получение премии главы Сергиево-Посадского района Подмосковья «Молодое поколение» стартует 20 февраля, премия присуждается за уже реализованные или реализуемые в 2017-2018 годах молодежные социально значимые проекты, направленные на развитие муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«С 20 февраля по 5 марта будет проходить прием заявок. Каждый соискатель может представить до трех проектов в разных номинациях. По итогам предварительного отбора с 5 по 15 марта состоится защита, где соискатели премии могут рассказать лично о достижениях своего проекта», - говорится в сообщении.

Итоги премии будут подведены 17 марта, тогда же состоится и торжественная церемония награждения.

Принять участие можно в любой из четырех номинаций: «Моя команда» - рассказ о команде единомышленников (инициативная группа, команда волонтеров, творческое объединение, профессиональный коллектив) и о том, какой деятельностью она занимается на территории Сергиево-Посадского района; какие проекты реализованы, какую общественно-полезную работу она проводит, в каких значимых мероприятиях принимала участие и что желает донести до людей, а также в чем нуждается, какой помощи и поддержки ожидает.

«Мой интернет-ресурс» - группа/сообщество/аккаунт, который вы создали или ведете самостоятельно, которым гордитесь. Это может быть личный блог, страница в социальной сети или целое сообщество единомышленников. Главное – содержание, которое может быть интересно и полезно обществу.

«Моя гениальная идея» - проект/концепция/бизнес-план/предложение по улучшению жизни в районе в любой сфере (архитектура, ландшафтный дизайн, культура, наука, медицина, спорт, политика, экология, образование, доступная среда, волонтерство и другое). Важна ваша готовность к презентации, защите и главное – реализации своего проекта.

«Моя гордость» - личный реализованный социально-значимый проект 2017 года/научное изобретение/акция/организованное мероприятие или событие городского масштаба/благотворительная деятельность, а, быть может, геройский поступок – то, чем вы гордитесь и хотите поделиться своим опытом с людьми.