РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Жители Подольска в понедельник с 17:00 до 20:00 смогут узнать о работе полиции во время приема начальника следственного управления МВД России по Подольску Эллы Корнейчук, сообщается на сайте УМВД по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник следственного управления, подполковник юстиции Элла Корнейчук проведет прием жителей в понедельник. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00. Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов.

Прием будет проходить в здании УМВД России по городскому округу по адресу: улица Революционный проспект, дом 84. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.