РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. Жители подмосковного Подольска от 16 до 22 лет смогут принять участие в конкурсе чтецов, который пройдет в усадьбе «Ивановское» в понедельник.

В Федеральном музее профессионального образования РФ (усадьба «Ивановское» в Подольске) в понедельник состоится конкурс чтецов, посвященный празднованию Дня защитника Отечества и 100-летию Красной армии. Все желающие в возрасте смогут принять участие в конкурсе.

Организатором мероприятия является комитет по делам молодежи администрации городского округа Подольск. Начало конкурса в 14:00.