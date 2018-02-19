РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В понедельник и вторник в Подольске состоится акция «Школа утилизации электроника», с ее помощью госучреждения округа смогут утилизировать сломанную технику, сообщается на сайте администрации округа.

«Региональная благотворительная акция «Школа утилизации электроника» будет проводиться в городском округе Подольск 19 и 20 февраля. Она направлена на освобождение государственных учреждений от старого «электронного мусора», выведенного из эксплуатации. В ходе мероприятия будет организован бесплатный централизованный сбор и вывоз техники, а также обеспечено вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот», – говорится в сообщении.

В Подольске акция пройдет по инициативе Фонда рационального природопользования.