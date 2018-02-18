РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 фев. Концерт в честь Масленицы и спортивные состязания пройдут в парке Белая Дача подмосковных Котельников в воскресенье, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Восемнадцатого февраля с 11:00 до 15:00 в парке Белая Дача состоятся проводы зимы «Прощай, Масленица». В программе – выступления творческих коллективов, спортивные состязания, полевая кухня, кулинарный конкурс, конные прогулки», – говорится в сообщении.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.