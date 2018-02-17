РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В Подольске в воскресенье состоится мотокросс, посвященный памяти первого советского чемпиона мира в этой дисциплине Виктора Арбекова, соревнования начнутся в 11:00, сообщается на сайте администрации округа.

Первый в истории нашей страны чемпион мира по мотокроссу Арбеков родился 8 марта 1942 года в Подольске. За руль мотоцикла он сел в возрасте 10 лет. Уже в 17-летнем возрасте он выиграл первенство СССР среди юношей.

«В воскресенье, 18 февраля, на трассе в районе села Покров в Подольске состоится мотокросс (гонки на спортивных мотоциклах – ред.) памяти первого советского чемпиона мира по мотокроссу, заслуженного мастера спорта Виктора Арбекова. Гонка будет проходить на трассе мотошколы, также носящей имя Арбекова», – говорится в сообщении.

Желающие будут соревноваться в нескольких классах, а результаты гонки будут определяться по сумме двух заездов. В турнире смогут принять участие дети и взрослые, а также ветераны мотокросса, которые старше 45 лет.