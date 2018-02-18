РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подмосковном Подольске в воскресенье частично перекроют улицу Рабочая с 10:30 до 17:00 из-за празднования Масленицы, сообщается в группе «Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Перекрытие движения автотранспорта! 18 февраля с 10:30 до 17:00 в связи с проведением праздника «Широкая Масленица – 2018» будет перекрыто движение автотранспорта по улице Рабочая от Революционного проспекта до Парадного проезда», – говорится в сообщении.

Автолюбителям округа рекомендуется заранее продумать пути объезда.