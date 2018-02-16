РИАМО - 16 фев. В Москве в вечерний час пик зафиксировали пробку длиной почти 12 километров на Новорязанском шоссе, автомобилисты могут потерять на 52 минуты больше обычного, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекс.Пробки».

«Зафиксирована необычно сложная пробка — Новорязанское шоссе, от улицы Маршала Полубоярова до Подмосковной улицы», - говорится в сообщении.

В пробке длиной 11,7 километра можно потерять 1 час 58 минут, что на 52 минуты больше обычного.

В период с 16 по 18 февраля текущего года на территории Московского региона ожидается выпадение осадков в виде снега и понижение температуры воздуха.