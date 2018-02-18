РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В воскресенье в Подольске профессиональная команда по мини-футболу проведет бесплатный мастер-класс для дворовых команд горокруга, сообщается на сайте Подольской федерации футбола.

Организаторами мероприятия выступили Подольская федерация футбола, футбольный клуб «Витязь» и команда по мини-футболу «МФК КПРФ».

«В Подольске 18 февраля пройдет уникальное бесплатное спортивное событие для дворовых команд – мастер-класс от одного из лидеров российского мини-футбола «МФК КПРФ», совмещенный с турниром по мини-футболу на Кубок большого Подольска среди дворовых команд до 14 лет. Мероприятие будет проходить в микрорайоне Климовск в универсальном спортивном центре «Юность» и начнется в 10:00», – говорится в сообщении.

Принять участие смогут дворовые команды округа, в составе которых не более 6 человек в возрасте до 14 лет. В рамках мероприятия состоится мастер-класс в игровой форме под руководством чемпиона Европы и России по мини-футболу, легенды российского мини-футбола Аркадия Белого, после чего команды сразятся в турнире. Победитель получит настоящий футбольный мяч. Регистрация участников начнется в 9:40.