РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В подмосковном Королеве в воскресенье пройдет любительский турнир по армрестлингу среди юношей и мужчин, сообщается в группе молодежного культурного сообщества города в соцсети «ВКонтакте».

Турнир пройдет в Молодежном культурном сообществе (МКС) Королева, расположенном по адресу: проспект Королева, дом 24, 2 этаж.

«Восемнадцатого февраля в 18:00 в МКС пройдет любительский турнир по армрестлингу среди юношей и мужчин. В рамках турнира состоится борьба на правой руке участников в трех возрастных категориях – до 18 лет, 18-25 лет и от 25 лет и старше», – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, участие в турнире бесплатное, но потребуется запись по телефону: 8(977)994-72-04, или в группе МКС Королева «ВКонтакте».