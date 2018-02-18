РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 фев. В воскресенье на площади торгового центра в Дзержинском пройдут масленичные гуляния для жителей, детям покажут игровое представление, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Восемнадцатого февраля на площади Торгового центра в Дзержинском состоятся проводы Широкой Масленицы. Жителей ждет игровое представление со сказочными героями, конкурсы, игры и народные забавы. Начало в 12:00», – говорится в сообщении.

Жителей будут развлекать скоморохи и ростовые куклы. Семьи смогут принять участие в «Веселых стартах» и получить подарки. Также на нижней площадке пройдут соревнования по воркауту. Всех участников масленичных гуляний угостят блинами и чаем. В конце праздника торжественно сожгут чучело Масленицы.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.