РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Масленичные гуляния пройдут в парках Люберец в воскресенье, глава городского округа Владимир Ружицкий даст старт соревнованиям на «ледяном» столбе в центральном парке.

В центральном парке в 12:00 на большой парковой площади начнутся соревнования по русской масленичной забаве «Ледяной столб». Ружицкий даст старт. Все желающие смогут побороться за интересные призы.

В парке также будет работать ярмарка hand-made товаров люберецких мам от сообщества «Мама оффлайн» и семейная фотозона. Жители смогут увидеть историческую реконструкцию боев и блинное шоу. Для желающих проведут мастер-класс «Масленка», а также игры и конкурсы. На Малой парковой площади гуляния также начнутся в 12:00. Здесь пройдет выступление творческих коллективов, театрализованное представление и ярмарка. Будет работать фотозона «Дядя Ваня».

Кроме того, в этот день в парке пройдет выставка «Город мастеров», на которой свои изделия представят детские школы искусств. Будет работать масленичная фотозона. На аллее «Радуга» устроят зону детских развлечений, а на аллее «Цветочная» откроются молодежные и спортивные площадки. Чучело Масленицы сожгут в 16:00.

На летней эстраде парка «Наташинские пруды» с 12:00 будет работать сельская фотозона и выставка произведений детских школ искусств. На площади для народных гуляний жителям покажут концерт, а также проведут для них игры. Прощание с Масленицей пройдет в 16:00.