РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Жители Люберец в воскресенье увидят блинное шоу во время масленичных гуляний, которые пройдут в центральном парке горокруга.

Народные гуляния «Широкая Масленица» начнутся в воскресенье в 12:00 и пройдут в парке культуры и отдыха Люберец. Для жителей подготовили много мероприятий, в том числе блинное шоу.

В воскресенье на Большой парковой площади также стартует традиционная русская забава «Ледяной столб». Силачи Люберец смогут принять участие в этой забаве и выиграть приз, который нужно достать на самом верху столба.

Масленичные гуляния ждут жителей не только в Центральном парке. Одновременно праздник начнется в Наташинском и в Малаховском парках, в Октябрьском – на стадионе «Балятино», в Томилине – на улице Гоголя, в Краскове – в сквере Победы.

Жители смогут купить hand-made поделки, сфотографироваться в специальной фотозоне, принять участие в традиционных играх, забавах и мастер-классах, посмотреть блинное шоу и выступление творческих коллективов на «Масленичном разгуляе», покататься на лошадях. В 16:00 жители попрощаются с Масленицей и сожгут чучело.