РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В подмосковном Подольске в субботу состоится благотворительный концерт вокального ансамбля «Доминанта», все собранные средства будут направлены в помощь тяжелобольному ребенку, сообщается на сайте Дворца культуры «Октябрь».

«В ДК «Октябрь» 17 февраля состоится творческий вечер народного коллектива вокального ансамбля «Доминанта». В программе прозвучит вокал в сопровождении профессиональных музыкантов кавер-группы «JustReason». Гости вечера – группа «Дежавю», – говорится в сообщении.

Вырученные от концерта денежные средства передадут на лечение Артема Пронина, страдающего нервным расстройством. Мероприятие начнется в 19:00.

Болезнь Канавана – наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением нервных клеток мозга.