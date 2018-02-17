РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Коллектив народного хора русской песни «Родники» дома культуры «Металлург» Подольска в субботу проведет концерт в доме престарелых, мероприятие пройдет в рамках акции, посвященной Дню спонтанного проявления доброты, сообщается на сайте ДК.

«Несколько благотворительных организаций собравшись 13 ноября 1998 года на конференцию в Токио, решили создать новый праздник День спонтанного проявления доброты и отмечать его ежегодно 17 февраля. Наш дом культуры решил в этот день провести благотворительную акцию, в рамках которой народный хор русской песни «Родники» посетит дом престарелых и подарит концертную программу», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках акции, приуроченной к празднованию Дня спонтанного проявления доброты, жители Подольска смогут принести в дом культуры корма для животных, которые сотрудники передадут в приюты.