РИАМО – 16 фев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 54-й Мюнхенской конференции по безопасности обсуждает с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы обеспечения мира в Европе, передает в пятницу Газета.ru.

«Рад использовать эту возможность, чтобы встретится с вами. Необходимо посмотреть, что мы можем сделать, чтобы помочь ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности», – сказал Лавров.

Как отметил Гремингер, у него сложилась хорошая традиция встреч с Лавровым на полях международных конференций.

Он добавил, что хочет обсудить ряд вопросов касательно деятельности ОБСЕ, в частности, вопросы безопасности и Украину.

Ране Лавров заявил, что у Москвы есть подозрения, что США хотят остаться в Сирии надолго, если не навсегда.