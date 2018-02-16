РИАМО – 16 фев. Девушка скелетониста Никиты Трегубова, который завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане, отметила, что спортсмен посвятил свою медаль бабушке,

Трегубов завоевал серебряную медаль зимней Олимпиады в Пхенчхане. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял спортсмен Юн Сун Бин из Южной Кореи с результатом 3 минуты 20,55 секунды. Бронзу получил британец Доминик Парсонс. Его результат — 3 минуты 22,20 секунды.

«Он посвятил свою медаль отстраненным российским спортсменам. А также умершей бабушке. По его словам, она очень ждала, когда будет Олимпиада, но, увы, не дождалась», - сказала в эфире Радио «Комсомольская Правда» девушка спортсмена Анастасия Новикова.

Она добавила, что спортсмен чувствовал поддержку каждого болельщика.

«Его медаль, его серебро - для нас это золото. Думаю, для всей страны это очень важная и ценная награда», - добавила Новикова.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».