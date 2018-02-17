РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 фев. Бесплатный мастер-класс по современным танцам для детей пройдет в субботу во Дворце культуры «Энергетик» подмосковного Дзержинского, сообщается в Instagram-аккаунте Дворца.

«В субботу, 17 февраля, в 14:00 в ДК «Энергетик» пройдет мастер-класс по современным танцам для детей от 7 до 14 лет. Занятие проведет руководитель танцевального коллектива «Декос-Данс» Анастасия Шемякина», – говорится в сообщении.

Дворец культуры «Энергетик» находится по адресу: улица Ленина, дом №3. Все желающие обязательно должны взять с собой удобную обувь и питьевую воду.