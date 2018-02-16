РИАМО - 16 фев. Общественники Можайского района на западе Москвы по итогам года выявили более 100 брошенных и разукомплектованных автомобилей, всего количество обнаруженных общественниками за год единиц автохлама в Западном округе превысило 900, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Брошенный автотранспорт в жилом секторе - это потенциальная угроза, нарушение норм санитарии и общественной безопасности, а также препятствие для парковки и проезда других транспортных средств.

«В 2017 году председателями советов общественных пунктов охраны порядка Западного административного округа города Москвы в управы районов направлено около 900 сообщений о выявленных брошенных разукомплектованных транспортных средствах. Из них активистами общественных пунктов охраны порядка района Можайский – более 100», - отмечается в сообщении.

Основными формальными признаками, позволяющими рассматривать тот или иной автомобиль как разукомплектованный, являются отсутствие государственного регистрационного знака, долгое пребывание транспортного средства без движения, захламленность салона или грузового отсека, разукомплектованность, свободный доступ в салон - разбитые окна, незапертые двери. Брошенными признаются транспортные средства, от которых собственник в установленном порядке отказался, либо не имеющие собственника.

В случае обнаружения брошенных транспортных средств сотрудники профильных ведомств, общественные организации или активные граждане направляют обращение в управу района для принятия мер в соответствии с законодательством. Далее управы организуют работу по комиссионному обследованию, установлению собственника транспортного средства и его информированию о составлении акта обследования.

Ответственными за перемещение, временное хранение и организацию утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств на территории административных округов Москвы определены ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» соответствующих округов.