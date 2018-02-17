РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. В подмосковной Балашихе в субботу пройдет мотомасленица, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мотомасленица будет организована мотоклубом «Белые вороны». Планируется, что в мероприятии примут участие около 1 тысячи человек.

«Семнадцатого февраля мы в очередной раз проведем уже традиционную Мотомасленицу в Балашихе, которая пройдет в районе деревни Новой. После остановки «Школа» на Горьковском шоссе будет поворот направо, там будут установлены указатели, как нас найти. Начало мероприятия в 10:00. Приветствуется заезд на своей мото- и квадротехнике. Но будем рады всем гостям», – сказал представитель по связям с общественностью мотоклуба «Белые вороны» Александр Аликин.

По его словам, для гостей мотомасленицы подготовят аттракционы, конкурсы и развлекательную программу. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут любительские соревнования по мото- квадро кроссу и будет работать полевая кухня.

Мотомасленица проводится в Балашихе с 2011 года.