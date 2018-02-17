РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Жители Люберец в субботу смогут покататься на собачьей упряжке в центральном парке в рамках масленичных гуляний.

2018 год является годом Собаки, поэтому на масленичных гуляниях в текущем году устроят катания на собачьей упряжке. Все желающие приглашаются в субботу в центральный парк культуры и отдыха Люберец, чтобы прокатиться и сфотографироваться с собаками породы хаски.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 на большой парковой площади. Дополнительная информация доступна по телефону: 8(977)486-71-44.

Масленица – народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.