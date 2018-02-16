РИАМО - 16 фев. Жители шести муниципалитетов Подмосковья 17 и 18 февраля смогут принять участие в масленичных гуляниях в рамках фестиваля «Выходи гулять!», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как отметил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, Подмосковье активно участвует в реализации президентского проекта по формированию комфортной городской среды.

«Мы приглашаем жителей на широкое празднование Масленицы, которая в том числе пройдет в рамках фестиваля «Выходи гулять!» на общественных территориях, комплексно благоустроенных в рамках этого проекта, и мы будем рады видеть жителей в местах, где комфортно проводить время с семьей, гулять и встречаться с друзьями, всего в прошлом году мы благоустроили 134 таких общественных пространств, включая парки, скверы, пешеходные», - сказал Хромушин.

В рамках фестиваля «Выходи гулять!» 17 и 18 февраля запланированы масленичные мероприятия в городских округах Звездный городок, Химки, Истра, Реутов и Лобня, а также в Сергиево-Посадском районе.

К примеру, в Звездном городке в эти выходные пройдет «Космическая масленица», а в Лобне 18 февраля состоится торжественное сжигание чучела, в Истре в воскресенье жителей ждет обширная развлекательная программа в городском парке культуры и отдыха.

Большое количество мероприятий в рамках зимнего фестиваля проведут в Химках. Также масленичные гуляния пройдут в Сергиевом Посаде, жителей ждут на Советской площади и в парке «Скитские пруды», также в Сергиево-Посадском районе будет работать масленичная ярмарка.

«В Реутове в воскресенье, 18 февраля в 12:00 на пешеходной зоне по адресу: улица Победы, дом 6 пройдет «Матрешка Фест», а в 17:00 пройдет мероприятие «Масленица на катке» в центральном городском парке», - добавляется в сообщении.

Всероссийский зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять!» проходит в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды. В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году, проходят ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы, парады Дедов морозов и велозаезды снегурочек.

Фестиваль проходит на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля. Всего в массовых мероприятиях в рамках фестиваля уже приняли участие свыше 200 тысяч жителей Подмосковья.