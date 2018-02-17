РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Для жителей городского округа Люберцы в субботу пройдет единый день диспансеризации.

В субботу жители Люберец смогут проверить свое здоровье в любом поликлиническом отделении ЛРБ №2 и в двух поликлинических отделениях ЛРБ №1: №4 в Томилине в микрорайоне Птицефабрика и №5 в Малаховке на Быковском шоссе, дом №40.

В текущем году пройти бесплатную диспансеризацию приглашаются граждане, родившиеся в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

В прошлый раз единый день диспансеризации в Люберцах прошел 3 февраля. Тогда обследование прошли 397 человек, из них 135 мужчин и 262 женщины. На второй этап были направлены 235 человек.