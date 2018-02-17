РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. День открытых дверей пройдет в роддоме подмосковного Королева в субботу, специалисты ответят на все интересующие гостей вопросы и покажут палаты для мам и малышей.

Королевский родильный дом в субботу в 11:00 приглашает всех желающих посетить День открытых дверей! Все посетители смогут познакомиться с докторами лично и задать специалистам любые вопросы.

Также в этот день посетителям покажут палаты для мам и малышей.

Дни открытых дверей проводятся в Королевском родильном доме ежемесячно, в прошлый раз мероприятие посетили более 80 человек.