РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Масленицу в подмосковном Подольске будут праздновать в субботу и воскресенье, главными площадками станут ДК «Октябрь» и парк имени Виктора Талалихина, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

«Масленичные гуляния пройдут в городском округе Подольск 17 и 18 февраля во всех микрорайонах и почти во всех домах культуры Подольска. Главные мероприятия пройдут в субботу (17 февраля – ред.) на площади Генерала Еремеева у Дворца культуры «Октябрь», в воскресенье (18 февраля – ред.) – в парке культуры и отдыха имени Талалихина», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов.

Возле ДК «Октябрь» праздник будет проходить в субботу с 12:00 до 15:00. Гостей ждут концерт с участием фольклорных коллективов, игры, конкурсы, ярмарка с блинами.

В парке Талалихина в день Широкой Масленицы с 12:00 до 15:00 субботы гостей ждут игры, аттракционы, народные забавы, концертно-развлекательная программа и главный атрибут Масленицы – блины. В этот день в парке будут проводить спортивные состязания, по традиции со столба можно будет снять петуха и получить ценные призы. В 14:00 планируется взятие снежной крепости. Завершится праздник традиционным сожжением чучела Масленицы в 15:00.

В усадьбе «Ивановское» праздник начнется в воскресенье в 11:00. В программе различные игры, стрельба из лука, показательные выступления клуба исторической реконструкции «Ильмаар», забавы, взятие снежной крепости, катание на собаках породы хаски. Завершится праздник традиционным сожжением чучела Масленицы.

Впервые в Подольске в воскресенье устроят проводы Масленицы на новой кроссовой трассе мотошколы клуба «Moto-Vista», на ней можно будет покататься на снегоходах, квадроциклах, мотоциклах. Начало в 12:00. В программе представление с похищением Масленицы, хороводы, песни, пляски, конкурсы, мастер-классы по выпеканию блинов, изготовлению игрушек и оберегов. Мотомасленица пройдет в микрорайоне Лаговский рядом с деревней Коледино и торговыми рядами клуба «Птичка».

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Во время Сырной седмицы по церковному уставу не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов и яиц.