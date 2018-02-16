РИАМО - 16 фев. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области ведут активную работу по устранению последствий снегопадов, в частности, в подмосковном Сергиевом Посаде по их предписаниям устранили свыше 200 нарушений правил зимней уборки, сообщила в пятницу главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Татьяна Витушева.

«Благодаря вынесенным 100 постановлениям в отношении организаций, занимающихся уборкой снега с дорог и тротуаров в Сергиевом Посаде, устранены порядка 200 нарушений несвоевременной уборки снега и наледи во внутридворовых и общественных пространствах, а также вывезено более 100 кубометров снега, складируемого в несанкционируемых местах», - сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области.

Витушева напомнила, что инспекторы Госадмтехнадзора ведут активную работу по устранению последствий снегопадов, а также ледяных образований на кровлях зданий во всем регионе.