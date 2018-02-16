РИАМО - 16 фев. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова прокомментировала информацию о том, что житель Серпухова, отрубивший руки своей жене из ревности, до сих пор не лишен родительских прав, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в регионе.

«Согласно статье 69 Семейного кодекса РФ есть все основания для лишения отца родительских прав. Могу предположить, что прокурор, просит пока этого не делать из-за того, что приговор еще не оглашен. Конечно, формально наличие у обвиняемого малолетних детей является смягчающим обстоятельством, но в данном случае, когда преступление совершено против их матери, маловероятно, что суд примет его во внимание», - сказала Мишонова.

Она также выразила надежду на то, что психиатрическая экспертиза признает его вменяемым, и он будет лишен родительских прав после вынесения приговора.

В декабре 2017 года житель Серпухова Дмитрий Грачев, заподозрив супругу Маргариту в измене, вывез ее в лес и отрубил девушке топором кисти рук, а также ранил в бедро. Медики сумели пришить одну из травмированных кистей, вторую спасти не удалось.

У девушки подрастают двое детей, которые сейчас ходят в детский сад. Маргарите предстоит еще несколько операций и долгая реабилитация. Мать пострадавшей открыла банковский счет, на которой любой желающий может перевести деньги для девушки и ее семьи.