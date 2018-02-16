РИАМО - 16 фев. В консолидированный бюджет Подмосковья по итогам 2017 года поступило 473 миллиарда рублей, что на 11% превышает аналогичный показатель 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

В пятницу в УФНС России по Московской области под председательством руководителя управления Екатерины Макаровой состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы налоговых органов региона за 2017 год и основным задачам на текущий год.

«Доходы федерального бюджета обеспечены на 277 миллиардов рублей с ростом к предыдущему году на 37 миллиардов, или более чем на 15%. В консолидированный бюджет Московской области мобилизовано 473 миллиарда рублей, что на 47 миллиардов, или на 11% больше, чем за 2016 год», - отмечается в сообщении.

В суммовом выражении наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц – на 23 миллиарда рублей, или на 12%, по налогу на прибыль организаций – почти на 21 миллиард рублей, или на 15%, по налогу на добавленную стоимость – на 20 миллиардов рублей, или на 10%», - добавляется в сообщении.

В результате работы налоговых орган налогоплательщики самостоятельно уточнили налоговые обязательства по НДС и исправили расхождения на сумму 66,5 миллиардов рублей, что позволило мобилизовать в бюджет более 1 миллиарда рублей. Сумма НДС, возмещение которого было признано необоснованным, составила около 1 миллиарда рублей.

Кроме того, по результатам контрольно-аналитической работой налоговых органов налогоплательщики уменьшили убытки на сумму 15 миллиардов рублей и дополнительно заявили к уплате налог на прибыль организаций в сумме 510 миллионов рублей.

Налог на доходы физических лиц обеспечивает 44% доходов консолидированного бюджета региона, за 2017 год его поступления составили 210 миллиардов рублей с ростом к уровню 2016 года на 23 миллиарда. Пресечение нарушений выплаты заработной платы позволило дополнительно мобилизовать в бюджет около 200 миллионов рублей налога и обеспечить погашение задолженности по НДФЛ в сумме 1,2 миллиарда рублей.

Важным источником формирования областного и местных бюджетов являются имущественные налоги, поступления которых составили в 2017 году более 94 миллиардов рублей, обеспечив пятую часть доходов консолидированного бюджета региона.

Макарова в ходе выступления на коллегии отметила задачи по повышению качества обслуживания налогоплательщиков, а также востребованность линейки сервисов «Личный кабинет налогоплательщика», к которым в регионе имеют доступ более 1 миллиона физических лиц, 61 тысяча индивидуальных предпринимателей и 22 тысячи организаций. Преимуществами сервиса «Онлайн запись на прием в налоговый орган» только за 2017 год воспользовались более 120 тысяч налогоплательщиков, а за все время его работы – 450 тысяч.

В качестве основных задач на 2018 год Макарова определила обеспечение положительной динамики налоговых поступлений и страховых взносов, повышение эффективности налогового администрирования за счет внедрения новых технологий и усиления аналитической составляющей, снижение задолженности в бюджетную систему и внебюджетные фонды, повышение уровня взыскания в процедурах банкротства, повышение качества судебно-правовой работы.