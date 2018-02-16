РИАМО - 16 фев. Величина совокупной задолженности по налогам и сборам по итогам 2017 года превысила 150 миллиардов рублей, увеличившись за год на 53 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

В пятницу в УФНС России по Московской области под председательством руководителя управления Екатерины Макаровой состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы налоговых органов региона за 2017 год и основным задачам на текущий год.

«Непростая ситуация в экономике не могла не сказаться на платежеспособности и налоговой дисциплине налогоплательщиков, что привело к росту совокупной задолженности по итогам года на 53 миллиарда рублей. При этом значительная сумма задолженности (29 миллиардов рублей) приходится на задолженность по страховым взносам, принятую от внебюджетных фондов, и текущую задолженность по их уплате – 3,5 миллиарда рублей. Всего по состоянию на 1 января 2018 величина совокупной задолженности составила 150,7 миллиарда рублей», - сказала Макарова.

В результате применения комплекса мер принудительного взыскания в 2017 году в бюджетную систему поступило 47,7 миллиарда рублей, что более чем на 12 миллиардов превышает уровень 2016 года. В том числе сумма погашенной задолженности по имущественным налогам с физических лиц составила 9,5 миллиардов рублей. Поступления в бюджетную систему в результате процедур банкротства составили 5,3 миллиарда рублей, в том числе от применения института субсидиарной ответственности – 1,1 миллиарда рублей.

В результате работы по проверке достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, установлено, что в настоящее время ЕГРЮЛ содержит записи о недостоверности в отношении 32 тысяч организаций подмосковного региона, которые в последующем могут быть исключены из ЕГРЮЛ в административном порядке.

Также существенно сократилось количество юридических лиц, обладающих признаками массовости: количество компаний с «массовым руководителем» и «массовым участником» сократилось в два раза, с «массовым адресом» – почти в пять раз.

За нарушения законодательства о государственной регистрации в 2017 году налоговыми органами Московской области к административной ответственности привлечены более 3 тысяч должностных лиц, дисквалифицировано 191 должностное лицо, возбуждено 37 уголовных дел.