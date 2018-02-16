РИАМО - 16 фев. Столичный суд признал женщину виновной в убийстве своей малолетней дочери и приговорил ее к 12 годам колонии, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, утром 25 апреля 2017 года женщина, находясь в квартире дома по Матвеевской улице в Москве, утопила в ванной комнате свою четырехлетнюю дочь. В ходе предварительного следствия женщина признала вину и пояснила, что причиной совершенного преступления послужило ее нежелание воспитывать своего ребенка, а также тяжелое материальное положение.

«Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летней женщины. Она признана виновной в совершении убийства малолетней дочери (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сказала Иванова.

Она добавила, что выводы психолого-психиатрической экспертизы показали, что мать ребенка является вменяемой и осознавала фактический характер своих действий во время совершения преступления.

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