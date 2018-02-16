РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В детском саду «Солнышко» микрорайона Зеленовский Подольска из-за выпавшего снега начала протекать крыша, родители пожаловались, что детям приходится переодеваться на мокрых тряпках среди ведер, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в детском саду №51 «Солнышко» на улице Карла Маркса, 46, в помещении младшей группы №7 течет крыша. Поэтому полы застелены тряпками, стоят ведра возле шкафчиков с детской одеждой, ребятишки вынуждены переодеваться на мокрых тряпках.

«В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центра развития ребенка – детский сад «Солнышко» выполнили работы по очистке кровли от снега, в результате которых проблема, указанная в обращении, устранена», – сказала председатель комитета по образованию администрации горокруга Надежда Фролова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.