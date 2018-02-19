РИАМО - 19 фев. «Мосгаз» проведет профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду в канун Дня защитника Отечества, на время процедуры пламя с помощью специального факела переносится во временную горелку, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета городского округа.

«Мосгаз» занимается обслуживанием Вечного огня со дня его зажжения в мае 1967 года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, обязательная профилактика горелки Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду проводится каждый месяц. Специалисты «Мосгаза» проверят каждый из трех запальников горелки и при необходимости заменят платиновую спираль.

По словам Бирюкова, три запальника обеспечивают стабильное горение пламени в любую погоду.

«Профилактике на мемориале всегда уделяется особое внимание, поэтому перед процедурой конструкция временной горелки пройдет дополнительные испытания», – сообщил заместитель мэра.

Мемориальный ансамбль – могила Неизвестного солдата – был открыт 8 мая 1967 года. Во время реконструкции мемориала в 2009–2010 годы. «Мосгаз» обеспечил перенос Вечного огня на Поклонную гору и его последующее возвращение в Александровский сад.