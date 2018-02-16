РИАМО - 16 фев. Автомобилистам Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за надвигающегося снегопада, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

В эти выходные в Москве вновь ожидается снегопад: выпадет до 6 сантиметров осадков, высота сугробов увеличится до полуметра. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы, что может привести к ухудшению видимости и росту числа ДТП.

«В связи с этим просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в условиях непогоды и сделает все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным», - говорится в сообщении.

В случае необходимости технические службы Транспортного комплекса Москвы приложат все усилия для оперативного ввода движения в график.

Забота о безопасности пассажиров стоит на первом месте в работе Транспортного комплекса.

«Просим вас быть внимательными, соблюдать ПДД и правила поведения на городском транспорте. В случае необходимости использования личных транспортных средств просим водителей не нарушать скоростной режим и не совершать резких маневров. Также просим соблюдать правила парковки, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике, и с пониманием отнестись к работе коммунальных служб города», - добавляется в сообщении.