РИАМО - 16 фев. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в подмосковном Павловском Посаде ликвидировали более 50 нарушений в проведении зимней уборки, в частности убраны снег и наледь у поликлиник и больниц, сообщила в пятницу начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

В городском округе Павловский Посад инспекторы Госадмтехнадзора Московской области продолжают осматривать городские территории на предмет организации и проведения уборочных работ в зимнее время.

«По предписаниям инспекторов устранены нарушения правил зимней уборки на территории городского округа Павловский Посад. Вывезено свыше 1 тысячи кубометров снежных масс. Проведена очистка территорий от снега и наледи у пяти поликлиник, трех больниц, 30 дворовых проездов, 15 пешеходных тротуаров, 12 образовательных учреждений. Очищены от скоплений снега и снежных валов 13 остановочных пунктов», - сказала Витушева.

По ее словам, Госадмтехнадзор держит на особом контроле качество уборки снега на территории всех муниципалитетов Подмосковья.