РИАМО - 16 фев. В рамках операции «Безопасные ступени» инспекторы Пушкинского территориального отдела Госадмтехнадзора проверили и заставили привести в порядок объекты железнодорожной инфраструктуры на станции «Зеленоградская», сообщила в пятницу Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

«Осмотр железнодорожного объекта и прилегающей к нему территории был проведен совместно с представителями ОАО «ЦППК», ОАО «РЖД» и администрации городского поселения Зеленоградский. В ходе осмотра инспекторы указали представителям железнодорожной компании на скрытые под толщей снега ступени лестницы перехода над путями, а также покрытые наледью и снегом места посадки в пригородный железнодорожный транспорт», - отметила Витушева.

Она подчеркнула, что за нарушение правил зимней уборки и складирование снега в отношении ОАО «РЖД» были возбуждены административные дела, нарушения устранены. В установленные инспекторами сроки снег со ступеней и платформы убран, пользование ими вновь стало безопасным для жителей.

«Объекты ОАО «Российские железные дороги» являются объектами повышенной опасности с массовым пребыванием жителей региона. Во исполнение распоряжения губернатора Московской области Андрея Воробьева об обеспечении порядка и, главное, безопасности для населения в зимний период сотрудники ведомства обращают на них особое внимание», – заключила Витушева.