РИАМО - 16 фев. Акция «Дирижабль памяти», посвященная памяти экипажа дирижабля «СССР В-6», погибшего в 1938 году во время полета к полярникам, дрейфующим на льдине, прошла в подмосковном Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В Долгопрудном почтили память погибшего экипажа дирижабля «СССР В-6». Ровно 80 лет назад воздухоплаватели направились на спасение полярников, оказавшихся на льдине. Воздушное судно потерпело катастрофу под Кандалакшей. Из 19 членов экипажа выжили только шесть человек», - отмечается в сообщении.

Участники акции «Дирижабль памяти» собрались на бывшем летном поле, ныне это микрорайон Центральный. Для них на большом экране показали фильм о событиях февраля 1938 года. Фильм, посвященный последнему полету «СССР-В6», специально подготовил медиацентр «Долгопрудный». А актеры театра «Город» показали отрывок из спектакля «Город мечты». Среди участников акции присутствовали родственники отважных дирижаблистов.

«Каждый должен знать историю своего города, в котором живет. Без этого он не может его любить, чтить его традиции. Акция проводится по инициативе общественной палаты Долгопрудного. Приурочена она к знаменательному событию, мы считаем главному событию города в этом году», - отметила директор Долгопрудненского историко-художественного музея, заместитель председателя общественной палаты Долгопрудного Галина Якунина.

Воздушный корабль «СССР-В6» был построен под руководством итальянского дирижаблестроителя Умберто Нобиле. Недавно делегация из Долгопрудного посетила Италию для того, чтобы собрать материал о Нобиле и пообщаться с его внучкой.

Огромные воздушные корабли с надписью «СССР» навсегда остались символом конца 30-х годов XX столетия. В память о подвиге дирижаблистов, которые отправились на спасение полярной экспедиции Папанина, в воздух отпустили несколько сотен воздушных шаров с мерцающими огоньками.