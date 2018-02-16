РИАМО - 16 фев. В подмосковных Мытищах пристав-исполнитель помог мужчине, пострадавшему в результате неправомерных действий, взыскать с обидчика, за которым не числилось никакого имущества, более 9 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП России по Московской области.

Ранее имущества, принадлежащего должнику, в рамках разыскных мероприятий не установлено. Взыскатель, несмотря на решение суда в свою пользу, денежных средств мог не получить.

«Пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, проявив профессионализм и настойчивость, установил факт наличия автотранспорта и земельных участков у супруги должника. После чего разъяснил взыскателю порядок обращения в суд с заявлением об обращении взыскания на выделенную долю в общем имуществе супругов. Суд удовлетворил требования взыскателя. И теперь, в случае неоплаты долга, взыскание будет обращено на часть совместной собственности супругов», - говорится в сообщении.

Таким образом, за мужа частью совместной собственности ответит супруга должника.