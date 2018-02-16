РИАМО - 16 фев. В аэропортах Московского авиаузла за 2017 год не допустили к полету более 600 человек, большинство из них были в состоянии алкогольного опьянения, сообщил глава управления на транспорте МВД России по ЦФО, генерал-майор полиции Олег Калинкин.

«По Московскому авиаузлу 634 человека не были допущены к перевозке, большинство из них — это люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения», - сказал Калинкин на телеканале «Москва 24».

Он добавил, что в отношении 19 граждан были возбуждены уголовные дела, а остальные были привлечены к административной ответственности.

По его словам, уже в этом году 66 граждан отстранены от полетов, а в отношение двух человек сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело.