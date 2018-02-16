РИАМО - 16 фев. Сельхозпроизводители Подмосковья в 2018 году получили возможность подавать документы на предоставление субсидии через региональный портал государственных услуг с использованием личного кабинета, Минсельхозпрод региона провел семинар по работе с личным кабинетом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В 2018 году министерство предоставило аграриям области возможность подачи документов на предоставление субсидии через региональный портал государственных услуг с использованием специально разработанного личного кабинета сельскохозяйственного товаропроизводителя. Личный кабинет позволит аграриям в режиме онлайн подавать документы для получения субсидий, отслеживать статусы заявлений, получать e-mail оповещение, просматривать историю запросов и решений по ним», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В министерстве состоялся семинар «Работа с использованием специального программного обеспечения «Личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя». Мероприятие было организовано в рамках дальнейшей реализации приоритетного для Подмосковья проекта «Перевод субсидий в электронный вид».

«В настоящее время в личном кабинете доступны два направления государственной поддержки: субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», - добавил Разин.

По его словам, практическая направленность семинара позволила обсудить вопросы, касающиеся основных проблем, выявленных в период эксплуатации программного обеспечения, и связанных с формированием подачи заявлений на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями, созданием учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, а также - получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя и детализации ошибок, связанных с неверными действиями пользователей программного обеспечения.

«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде обеспечит качественно новый уровень деятельности органов государственной власти, оперативность и удобство доведения средств государственной поддержки до аграриев», - добавил Разин.

В работе семинара, проведенного под руководством начальника управления отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Юрия Духанина приняли участие свыше 100 представителей сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и организаций АПК региона.